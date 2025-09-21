Минздрав предложил внести изменения в закон об ОМС

Минздрав России предложил внести изменения в федеральный закон об обязательном медицинском страховании (ОМС). Об этом сообщила пресс-служба ведомства, пишет ТАСС.

В частности, предлагается расширить полномочия глав регионов и дать им право принимать решения о передаче территориальным фондам функций страховых медицинских организаций. Это даст возможность перейти на одноканальную модель, где государственный фонд будет выполнять все функции страховщика — от выдачи полисов до контроля качества и оплаты медпомощи.

Кроме того, изменения коснулись иностранных граждан и лиц без гражданства, которые временно пребывают на работу в Россию. Для получения полиса ОМС им потребуется иметь не менее пяти лет страхового стажа.

Законопроект также устанавливает новые механизмы информационного взаимодействия между Фондом пенсионного и социального страхования и Федеральным фондом ОМС. С 1 января 2027 года предлагается утвердить новый порядок определения нормативов расходов для территориальных фондов.

До этого доктор медицинских наук, врач Дмитрий Еделев назвал лучшее время для прохождения диспансеризации. По его словам, идеальным периодом для таких чек-апов является осень — время после отпусков, перееданий и смены климата. Медик призвал россиян не отказываться от диспансеризации, поскольку это шанс вовремя обнаружить заболевания на ранней стадии и вылечить их.

