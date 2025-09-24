15-летнюю девушку выдали замуж несмотря на визит соцзащиты

В Узбекистане 15-летнюю девушку выдали замуж несмотря на запрет

В Узбекистане произошло бракосочетание, на котором невестой была 15-летняя девушка. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства соцзащиты.

По данным ведомства, на семью девушки обратили внимание в июле текущего года. В тот момент ее хотели выдать замуж, но в ситуацию вмешались социальные работники.

«Было установлено, что выдача замуж несовершеннолетней является противозаконным, и семье было вынесено предупреждение», – сообщается в публикации.

Несмотря на произошедшее, 10 августа девушка вышла замуж. Когда о ситуации узнали в профильных органах, виновных оштрафовали.

На данный момент девушка учится в профессиональном училище. Соцработники контролируют ситуацию в семье и то, чтобы родственники соблюдали право несовершеннолетней жены на образование.

До этого в Индии 13-летнюю девочку выдали замуж за 40-летнего мужчину. Восьмиклассница рассказала об этом учительнице, которая обратилась в правоохранительные органы. Теперь девочка находится под защитой и получает психологическую помощь.

Ранее медсестра пять раз выходила замуж за тяжелораненых бойцов СВО ради выплат.