На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

15-летнюю девушку выдали замуж несмотря на визит соцзащиты

В Узбекистане 15-летнюю девушку выдали замуж несмотря на запрет
true
true
true
close
Pixabay

В Узбекистане произошло бракосочетание, на котором невестой была 15-летняя девушка. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства соцзащиты.

По данным ведомства, на семью девушки обратили внимание в июле текущего года. В тот момент ее хотели выдать замуж, но в ситуацию вмешались социальные работники.

«Было установлено, что выдача замуж несовершеннолетней является противозаконным, и семье было вынесено предупреждение», – сообщается в публикации.

Несмотря на произошедшее, 10 августа девушка вышла замуж. Когда о ситуации узнали в профильных органах, виновных оштрафовали.

На данный момент девушка учится в профессиональном училище. Соцработники контролируют ситуацию в семье и то, чтобы родственники соблюдали право несовершеннолетней жены на образование.

До этого в Индии 13-летнюю девочку выдали замуж за 40-летнего мужчину. Восьмиклассница рассказала об этом учительнице, которая обратилась в правоохранительные органы. Теперь девочка находится под защитой и получает психологическую помощь.

Ранее медсестра пять раз выходила замуж за тяжелораненых бойцов СВО ради выплат.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами