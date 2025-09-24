На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Силовикам не дали осмотреть тело бывшего чиновника Росимущества

В Петербурге следователям не дали осмотреть тело экс-чиновника Авакяна
mos.news

В Петербурге правоохранители не смогли провести полноценный осмотр тела бывшего чиновника Росимущества Бориса Авакяна (на фото), который был найден на территории консульства Армении. Об этом пишет «Фонтанка».

«Тело ждало осмотра и решения всех соответствующих случившемуся процедурных вопросов там же, где его обнаружили, — в туалете», — говорится в сообщении.

По данным издания, сотрудники правопорядка только начали осмотр места происшествия, как вдруг получили команду срочно покинуть территорию консульства. Журналисты объяснили, что у следователей было разрешение консула для прохода в здание дипмиссии, однако этого оказалось недостаточно. Правоохранителей попросили уйти после распоряжения Министерства иностранных дел.

Авакяна нашли мертвым в туалете консульства Армении в Санкт-Петербурге 24 сентября. По словам источника РИА Новости, тело бывшего чиновника нашел один из сотрудников, который вызвал бригаду МЧС для взлома двери.

Позже Telegram-канал Baza опубликовал фотографии с места происшествия. Тело Авакяна в камуфляжных штанах и с оголенным торсом лежало около унитаза. В раковине рядом обнаружили кухонный нож.

Мужчина обвинялся в уклонении от уплаты таможенных платежей на миллиарды рублей. Он сбежал из Кронштадтского районного суда во время заседания, которое проходило накануне. По данным 47news, подсудимый в перерыве попросился «покурить» и, когда оказался на улице, скрылся.

Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее адвокат рассказал о последнем разговоре с экс-чиновником Росимущества.

