Россиянка заставила девятилетнего сына попробовать наркотики и поплатилась

Жительница Новосибирска стала фигуранткой уголовного дела, склонив своего ребенка к употреблению наркотиков. Об этом сообщили в СУ СК России по Новосибирской области.

По предварительным данным, 41-летняя женщина заставила своего девятилетнего сына употребить наркотики. Тот принял запрещенное вещество на глазах у матери, а затем был доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время врачи оказывают ему необходимую помощь.

Женщине уже предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств несовершеннолетних). Суд поместил обвиняемую под стражу. Сейчас следователи допрашивают свидетелей и собирают доказательства по делу.

До этого в Энгельсе девятилетний ребенок употребил наркотики, устроил истерику и попал на видео. Мальчик прижимался к матери, которая также находилась под действием наркотиков. Школьник якобы также употреблял психоактивные вещества, при этом их ему давала родительница. Ребенок не раз принимал «соли», из-за чего у него уже было четыре передозировки.

