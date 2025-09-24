На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянка заставила девятилетнего сына попробовать наркотики и поплатилась

В Новосибирске женщину арестовали за склонение ребенка к употреблению наркотиков
close
Depositphotos

Жительница Новосибирска стала фигуранткой уголовного дела, склонив своего ребенка к употреблению наркотиков. Об этом сообщили в СУ СК России по Новосибирской области.

По предварительным данным, 41-летняя женщина заставила своего девятилетнего сына употребить наркотики. Тот принял запрещенное вещество на глазах у матери, а затем был доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время врачи оказывают ему необходимую помощь.

Женщине уже предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств несовершеннолетних). Суд поместил обвиняемую под стражу. Сейчас следователи допрашивают свидетелей и собирают доказательства по делу.

До этого в Энгельсе девятилетний ребенок употребил наркотики, устроил истерику и попал на видео. Мальчик прижимался к матери, которая также находилась под действием наркотиков. Школьник якобы также употреблял психоактивные вещества, при этом их ему давала родительница. Ребенок не раз принимал «соли», из-за чего у него уже было четыре передозировки.

Ранее женщина накачивала 13-летнего друга своих детей наркотиками и насиловала.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами