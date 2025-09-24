На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жители и гости Сочи после эвакуации пляжей остались на набережной

В Сочи отдыхающие не покинули прибрежную зону, несмотря на эвакуацию пляжей
Игорь Онучин/РИА «Новости»

Отдыхающие в Сочи после объявления эвакуации на местных пляжах не покинули прибрежную зону. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев.

В публикации отмечается, что люди стоят на набережной и ждут, пока власти откроют пляжи.

Мэр города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале написал, что эвакуация отдыхающих на пляжах — это «превентивная мера», принятая в связи с атаками украинских дронов на другие города Краснодарского края. По его словам, в настоящее время ситуация на территории населенного пункта штатная.

«В случае реальной угрозы во всех районах включатся системы оповещения», — подчеркивается в заявлении.

На этом фоне Прошунин призвал жителей и гостей Сочи сохранять спокойствие.

Днем 24 сентября в акватории Черного моря заметили безэкипажные катера (морские дроны). Как рассказал глава Туапсинского округа Краснодарского края Сергей Бойко, беспилотники появились неподалеку от Туапсе. В связи с этим местных жителей и туристов попросили покинуть прибрежную полосу.

Ранее в Геленджике в Краснодарском крае объявили угрозу атаки безэкипажных катеров.

