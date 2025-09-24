На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Школьник, которого ранили в висок на уроке ОБЗР, получит миллион рублей

В Пермском крае школа заплатит 1 млн рублей ученику, раненому на уроке ОБЗР
true
true
true
close
Shutterstock

В Пермском крае подросток получил пулю в висок во время урока «Основы безопасности и защиты Родины». Теперь школа должна выплатить ему 1 млн рублей, пишет о решении суда kp.ru.

Раненый на уроке подросток получил инвалидность, из-за чего он теперь не сможет заниматься спортом и освоить выбранную ранее профессию.

«Прошел почти год, но уголовное дело так до сих пор и не ушло в суд», — пожаловалась мать пострадавшего школьника.

Тем не менее районная прокуратура обратилась в суд с требованием о компенсации морального вреда в пользу потерпевшего. Также надзорное ведомство внесло представление в адрес образовательного учреждения, а директор школы заплатил штраф.

Кроме того, Кудымкарский городской суд постановил взыскать с МБОУ «Егвинская ООШ» 1 миллион рублей в пользу пострадавшего мальчика. Однако школа попыталась снизить сумму компенсации, подав апелляцию в Пермский краевой суд.

«Судебная коллегия по гражданским делам краевого суда оставила решение без изменений, подтвердив, что сумма в один миллион рублей является разумной и справедливой. Суд отметил, что безопасность учеников была недостаточно обеспечена, что привело к подобному трагическому случаю», — говорится в сообщении на сайте Пермского краевого суда.

Несчастный случай произошел 16 октября прошлого года в школе поселка Егва Кудымкарского муниципального округа. В тот день урок ОБЗР должна была проводить учительница физкультуры в спортзале. Во время урока пуля, выпущенная из пневматической винтовки, попала в правый висок 15-летнему подростку, при этом учительницы в классе не было.

Скорая помощь, приехавшая из Кудымкара, увезла подростка в городскую реанимацию, затем его на вертолете доставили в Пермь. В настоящее время молодой человек лежит в пермском отделении нейрохирургии. Его прооперировали, достали осколки раздробленной кости, но саму пулю не извлекли, так как она вошла глубоко в голову. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человеку».

Ранее в Красноярском крае учитель потерял почти все пальцы на руке во время урока труда.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами