Школьник, которого ранили в висок на уроке ОБЗР, получит миллион рублей

В Пермском крае подросток получил пулю в висок во время урока «Основы безопасности и защиты Родины». Теперь школа должна выплатить ему 1 млн рублей, пишет о решении суда kp.ru.

Раненый на уроке подросток получил инвалидность, из-за чего он теперь не сможет заниматься спортом и освоить выбранную ранее профессию.

«Прошел почти год, но уголовное дело так до сих пор и не ушло в суд», — пожаловалась мать пострадавшего школьника.

Тем не менее районная прокуратура обратилась в суд с требованием о компенсации морального вреда в пользу потерпевшего. Также надзорное ведомство внесло представление в адрес образовательного учреждения, а директор школы заплатил штраф.

Кроме того, Кудымкарский городской суд постановил взыскать с МБОУ «Егвинская ООШ» 1 миллион рублей в пользу пострадавшего мальчика. Однако школа попыталась снизить сумму компенсации, подав апелляцию в Пермский краевой суд.

«Судебная коллегия по гражданским делам краевого суда оставила решение без изменений, подтвердив, что сумма в один миллион рублей является разумной и справедливой. Суд отметил, что безопасность учеников была недостаточно обеспечена, что привело к подобному трагическому случаю», — говорится в сообщении на сайте Пермского краевого суда.

Несчастный случай произошел 16 октября прошлого года в школе поселка Егва Кудымкарского муниципального округа. В тот день урок ОБЗР должна была проводить учительница физкультуры в спортзале. Во время урока пуля, выпущенная из пневматической винтовки, попала в правый висок 15-летнему подростку, при этом учительницы в классе не было.

Скорая помощь, приехавшая из Кудымкара, увезла подростка в городскую реанимацию, затем его на вертолете доставили в Пермь. В настоящее время молодой человек лежит в пермском отделении нейрохирургии. Его прооперировали, достали осколки раздробленной кости, но саму пулю не извлекли, так как она вошла глубоко в голову. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человеку».

