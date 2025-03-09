В Красноярском крае учитель потерял почти все пальцы на руке во время урока труда

Роструд: учителю труда в школе в Красноярском крае отрезало четыре пальца

Учителю труда во время урока в школе в Красноярском крае отрезало четыре пальца. Об этом сообщила пресс-служба Роструда.

По данным ведомства, мужчина выпиливал бруски на деревообрабатывающей машине и четыре пальца левой руки попали под лезвие. В итоге на руке пострадавшего остался только большой палец.

«Основной причиной несчастного случая является нарушение технологического процесса, сопутствующей причиной послужила неудовлетворительная организация производства работ», — отметили в Роструде.

По факту несчастного случая ответственное юридическое лицо привлекли к административной ответственности и оштрафовали. Прокуратура Красноярского края потребовала провести внеплановую проверку в школе. Во время проверки нашли нарушения трудового законодательства.

До этого в подмосковной Балашихе местный житель случайно отрезал станком четыре пальца, когда мастерил подоконник. Мужчине понадобилось укоротить доску, и он поехал к другу в гараж.

Во время столярных работ у россиянина соскочила рука, и пальцы попали в станок. Так он нечаянно ампутировал себе четыре пальца правой руки. Медики смогли пришить пострадавшему два пальца, остальные восстановили частично.

Ранее в Самаре волосы девушки замотало в станок на производстве.