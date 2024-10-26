В Прикамье школьник получил пулевое ранение в голову на уроке ОБЗР

В Пермском крае в одной из сельских школ Кудымкарского округа школьнику во время урока основ безопасности и защиты Родины (ОБЗР) подростку в висок прилетела пуля, он в реанимации. Об этом пишет Parmanews.

Инцидент произошел 16 октября. На занятиях ОБЗР дети получают начальную военную подготовку и учатся основам медицины, уроки должна была проводить учительница физкультуры в спортзале. Во время урока пуля, выпущенная из пневматической винтовки, попала в правый висок 15-летнему подростку, при этом учительницы в классе не было. Следователи-криминалисты выясняют обстоятельства происшедшего.

Скорая помощь, приехавшая из Кудымкара, увезла подростка в городскую реанимацию, затем его на вертолете доставили в Пермь. В настоящее время молодой человек лежит в пермском отделении нейрохирургии. Его прооперировали, достали осколки раздробленной кости, но саму пулю не извлекли, так как она вошла глубоко в голову.

24 октября сообщалось, что в Нижегородской области правоохранители выясняют обстоятельства, при которых девятилетний мальчик впал в кому. По предварительной информации, ребенок ударился головой на перемене в одной из школ Павлова.

Ранее в Ингушетии мальчик впал в кому, получив пулю в голову из стреляющего брелока.