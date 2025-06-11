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Венедиктов назвал две причины, почему не уехал из России

Журналист Венедиктов отказался от эмиграции из-за желания работать в РФ
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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Бывший главный редактор ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан в РФ иностранным агентом) назвал две причины, почему не уехал из России. Об этом он высказался в интервью на YouTube-канале проекта «И грянул Грэм».

Венедиктов отметил, что решил остаться в РФ, чтобы лучше понимать и видеть то, что происходит в стране. Журналист уточнил, что благодаря этому может рассказывать аудитории то, о чем не говорят эмигрировавшие журналисты.

Кроме того, Венедиктов считает, что его аудитория сильнее уважает его и больше доверяет как раз благодаря тому, что он остался в РФ.

«Мотивация была продолжать работать на свою страну, которая вот в этой истории. И только потом я понял, как людям важно, что мы в России», — сказал журналист.

До этого Алексей Венедиктов заявил, что уехавшие из России журналисты скрывают боль за агрессивными высказываниями. Он отметил, что эмиграция наносит рану. Венедиктов считает, что резкость людей, покинувших страну, часто является «криком раненой души».

Журналист отметил, что многие уехавшие строят жизнь за рубежом, отчаявшись вернуться. Они создают новую реальность, зная, что пути назад нет, добавил он.

Ранее Венедиктову пришлось извиняться за антисемитский анекдот.

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