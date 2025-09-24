На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Омск прибыли мощи Всероссийского патриарха Тихона

В Омск доставили мощи Всероссийского патриарха Тихона
Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

В Омск доставили мощи святителя Тихона, патриарха Всероссийского. Об этом сообщает Tsargrad.tv. Торжественная встреча святыни прошла в Успенском кафедральном соборе. На мероприятии присутствовали митрополит Дионисий, митрополит Владимир (Иким), губернатор Омской области Виталий Хоценко, делегация из Белоруссии и множество горожан.

Издание напоминает, что 6 апреля 2025 года по инициативе патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Донском ставропигиальном мужском монастыре Москвы был дан старт общероссийской программы принесения ковчега с честными мощами святителя Тихона, организованной при поддержке руководства регионов РФ, Всемирного Русского Народного Собора и благотворительного фонда «Царьград».

Программа охватывает 90 крупных городов в обеих странах. В Омске святыня останется до 26 сентября включительно.

Руководитель комитета по религиозному туризму Российского союза туриндустрии Юрий Минулин до этого назвал самые интересные православные храмы, которые стоит посетить.

Он подчеркнул, что святыни, которые следует увидеть каждому, есть не только в Москве и на Золотом кольце, но и на Селигере и Дальнем Востоке, в Вологодской области и других регионах России.

Ранее патриарх Кирилл сообщил о росте числа монастырей в России.

