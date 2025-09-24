Патриарх Кирилл сообщил о росте числа монастырей в России

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в докладе на собрании игуменов и игумений Русской православной церкви сообщил, что сейчас в России действует более 960 монастырей. Доклад патриарха опубликовали на сайте РПЦ.

По словам предстоятеля, сегодня в РПЦ насчитывается 962 монастыря, из которых 463 мужских и 499 женских. На территории России расположено 584 обители, в том числе 282 мужские и 302 женские. Среди них — 37 ставропигиальных монастырей, где несут служение более 2 тыс. монахов и монахинь. За последний год в Церкви открыли три мужских и один женский монастырь.

Патриарх признал, что еще недавно трудно было поверить в такие цифры. По его словам, рост числа монастырей стал свидетельством перемен в обществе, где ранее религия подвергалась притеснению.

«От общества атеистического, секулярного, где религия притеснялась, за короткий срок действительно произошли такие перемены, которые только чудом Божиим и можно объяснить», — отметил он.

Он подчеркнул, что верующие должны благодарить Бога за страну, народ и церковь, а также за силы совершать служение, цель которого — спасение людей как в духовном, так и в земном смысле.

Ранее патриарх Кирилл назвал храм «бензоколонкой» божественной энергии.