Специалист назвала главную причину дефицита врачей в российских больницах

Врач Цуркан: дефицит врачей связан с неготовностью выпускников медвузов к работе
Lipik Stock Media/Shutterstock/FOTODOM

Дефицит медицинских кадров в России наблюдается как в государственных, так и в частных больницах. Обязательная отработка в этом плане проблему не решит, так как в большинстве своем выпускники медвузов не готовы к самостоятельной работе, заявила в эфире Общественной Службы Новостей главный врач, кандидат медицинских наук, стоматолог-терапевт и стоматолог-хирург сети стоматологий «Белый кролик» Юлия Цуркан.

По мнению эксперта, причиной возникшей ситуации стали проведенные ранее реформы. В частности, в основе проблемы оказалось сокращение количества клиник, которые выступали как базовые медучреждения для подготовки врачей. В итоге после вузов молодые специалисты не готовы к работе, констатировала она.

«Это доктора, которые приходят с улицы и спрашивают, а можно ли устроиться ассистентом, то есть у них нет базы. К нам приходят доктора, которые ни удалили ни одного зуба, как можно таких врачей выпускать в практику?», — задалась вопросом Цуркан.

По ее словам, с учетом такого сокращения медицинской базы, где стажировались начинающие врачи, им пришлось перейти в учреждения ОМС, где резко сократилось количество услуг. Теперь в таких больницах пациентам предлагают минимальный перечень услуг, на фоне чего врач, прошедший в них подготовку, зачастую не может продолжать полноценную работу в частных клиниках.

До этого директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов обратился к главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову с инициативой сделать бесплатным второе высшее медицинское образование. Политолог напомнил, что сегодня в России второе высшее образование можно получить лишь на коммерческой основе, что могут себе позволить немногие. Если появится возможность отучиться в медвузе бесплатно, то это привлечет новых специалистов, которые решат сменить профиль и перейти в медицину, считает эксперт.

Ранее в Госдуме рассказали, как будут штрафовать выпускников медвузов за отказ от отработки.

