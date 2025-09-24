На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врачи оценили заявление Трампа о связи парацетамола и аутизма

Психиатр Крупин: связь парацетамола и аутизма требует глубоких исследований
true
true
true
close
Freepik.com

Заявления о том, что прием парацетамола женщинами в период беременности связан с развитием аутизма у детей, должны делаться строго на основе длительных, глубоких исследований. На сегодняшний день выводы ученых это утверждение не подтверждают, а что касается лекарств, то безусловно абсолютно полезных среди них нет, заявили врачи 360.ru.

Специалисты напоминали, что ученые сегодня еще не пришли к единому мнению о появлении аутизма у детей, но чаще всего основной версией считается генетическая предрасположенность, а также солидный возраст родителей. Также в ходе одного из исследований эксперты выяснили, что парацетамол во время беременности принимали от 14 до 56% матерей, а РАС выявили у 19% их детей, то есть прямой связи между лекарством не обнаружено.

«Вообще парацетамол — не самое полезное лекарство. Многие врачи откровенно называют его довольно сильным почечным ядом, — объяснил врач-невролог Павел Хорошев. — Хуже того, что под маркой «Тайленол» он предназначен именно для детей — такие розовые таблеточки, очень вкусно пахнущие. Они достаточно давно продаются в США, и детей им пичкают десятки лет».

Его поддержал психиатр Владимир Крупин, который подчеркнул, что в мире нет абсолютно и безусловно безопасных лекарств, так как все они, как правило, имеют определенные побочные эффекты. Однако, что касается парацетамола, то это достаточно хорошо изученный препарат. Крупин назвал заявление Трампа «смешным», подчеркнув, что их нельзя делать без подтверждения глубокими исследованиями, поэтому слова американского лидера, по сути, не основываются на реальных фактах. Ученые убеждены в безопасности парацетамола, но из-за подобных слов люди перестают верить в это, констатируют специалисты.

Напомним, накануне Трамп заявил, что американских врачей вскоре начнут уведомлять о том, что употребление ацетаминофена (парацетамола) во время беременности может привести к тому, что у ребенка разовьется аутизм. По словам Трампа, около 20 лет назад аутизм наблюдался только у 1 из 10 тысяч детей в США. За последние годы этот показатель значительно вырос. Президент США утверждает, что сегодня заболевание фиксируется у каждого 31-го ребенка.

Как объяснила «Газете.Ru» научный сотрудник МЭГ-Центра МГППУ, председатель профессиональной ассоциации (союза) поведенческих аналитиков Татьяна Овсянникова, Трамп опирался на свежий обзор групп Гарварда и Маунт-Синай, вышедший 14 августа 2025 года. Авторы заявили: у детей матерей, подвергавшихся воздействию парацетамола, чаще диагностируются нарушения нейроразвития. Однако Овсянникова уточняет, что связь в этом обзоре между приемом парацетамола беременными и появлением у них детей с аутизмом не доказана. Есть научные статьи, в которых эта связь размывается.

Ранее ВОЗ прокомментировала гипотезу о риске аутизма из-за парацетамола.

