Исследование показало, сколько пива выпили россияне этим летом

Исследование Центра развития перспективных технологий, который маркирует товары «Честным знаком», показало, что летом 2025 года россияне выпили более двух миллиардов литров пива. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Согласно данным исследования, ежемесячное потребление бутылочного пива превышало 600 млн литров, а разливного — около 67 млн литров. Каждую пятницу спрос на пиво резко возрастал: продажи разливного увеличивались на 51,5%, а бутылочного — на 35,6%.

Отмечается, что доля пива в бутылках и банках на российском рынке превышает 89%, тогда как разливное составляет всего 9–10% от общего объема. При этом бутылочное пиво россияне покупали стабильно в течение всей недели, а разливное — преимущественно к выходным.

До этого стало известно, что Китай в августе увеличил экспорт пива в Россию до рекордных $6,7 млн; показатель достиг исторического максимума. Отмечается, что объем поставок растет третий месяц подряд. За август импорт вырос в 1,5 раза в месячном выражении и в 2,1 раза в годовом.

Ранее в России повысили пошлины на ввоз пива из недружественных стран.