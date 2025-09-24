На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Под Геленджиком спасли туриста, который повис на одной руке, рискуя упасть со скалы

В Джанхоте турист застрял на скале и висел на одной руке в ожидании спасателей
Кубань-СПАС

Турист, застрявший на скале под Геленджиком, дождался спасателей, держась за выступ одной рукой. Об этом сообщили в аварийно-спасательном отряде «Кубань-СПАС».

Днем 23 сентября семья, приехавшая на отдых из Саратовской области, гуляла по берегу моря в районе поселка Джанхот. 55-летний мужчина оставил жену и ребенка на пляже, а сам решил подняться вверх по склону.

Сегодня днем 55-летний турист из Саратовской области с женой и ребенком прогуливался по берегу моря около поселка Джанхот. В какой-то момент мужчина решил подняться по скале вверх, но не учел сыпучесть местных скал.

Оказавшись на высоте примерно 60 метров, турист понял, что больше не может продолжать путь наверх, но и самостоятельно спуститься не способен. В итоге ему пришлось обратиться в службу спасения.

«Я держусь одной рукой!» — сообщил мужчина дежурному и отправил ему координаты.

Спасатели выехали на место и применили альпинистское снаряжение, чтобы вытащить пострадавшего из ловушки. Медицинская помощь ему не понадобилась.

На этой неделе отдыхающие спасли мужчину, который едва не утонул на российском курорте. Они заметили, что в море находится мужчина, которому нужна помощь. Вместе со спасателями они вытащили пострадавшего на берег, но к тому моменту он наглотался воды и уже не подавал признаков жизни. Тогда неравнодушные туристы приступили к сердечно-легочной реанимации. В ожидании приезда скорой помощи они около 15-20 минут делали мужчине непрямой массаж средства и искусственное дыхание, после чего пострадавшего передали медикам.

Ранее в Краснодарском крае эвакуировали туристку, застрявшую на высоте более 2 тысяч метров.

