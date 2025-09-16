На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Краснодарском крае эвакуировали туристку, застрявшую на высоте более 2 тысяч метров

МЧС: в горах Сочи спасена туристка с высоты более 2 тысяч метров
На Бзерпинском карнизе на территории Адлерского района Сочи в горах застряла группа туристов. Одной из туристок потребовалась эвакуация вертолетом, сообщает МЧС России в Telegram-канале.

«Три туриста, в составе незарегистрированной группы, отправились в поход. При восхождении 41-летней женщине стало плохо. На место оперативно прибыли специалисты ЮРПСО МЧС России и «Кубань — СПАС», – сообщили спасатели.

По информации ведомства, из-за плохого состояния женщину пришлось эвакуировать с помощью вертолета. Тогда спасательная группа прибыла на место ЧП на борту «транспортника» Ка-32. После оказания первой помощи туристку доставили на вертолете в Сочи, где передали медикам. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает.

В сентябре российская телеведущая Виктория Боня организовала поиски пропавшей на пике Победы в горах Киргизии 47-летней туристки Натальи Наговициной. Боня сообщила, что пропавшая больше не спустится вниз. Этот вывод она обосновала видеосъемкой с дрона, который запустила к месту стоянки Наговициной.

Ранее выяснилось, что $35 тысяч страховки не покрыли стоимость спасения Наговициной.

