17-летний юноша разгромил витрины магазинов в Гатчине и украл деньги из кассы

В Гатчине задержали пьяного подростка, который разбил витрины и совершил две кражи, сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Несовершеннолетнего задержали ночью 23 сентября на Соборной улице. К этому моменту 17-летний юноша успел перевернуть урны, разбить витрины двух магазинов и дверь в ресторан быстрого питания, откуда похитил 1400 рублей. Ту же сумму он забрал из кассы в магазине спиртных напитков на улице Радищева, куда проник аналогичным образом.

Известно, что молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. Его доставили в дежурную часть районного УМВД, где выяснилось, что он уже был судим за имущественные преступления, а именно — за угон автомобиля, мошенничество и кражу. Хулигану грозит новое уголовное дело. Ведется проверка.

До этого жители Краснодара пожаловались на группу подростков, которая нападает на людей на улицах. По словам потерпевшего, банда подростков во главе со взрослым главарем напала на него и его семью 12 сентября в поселке Колосистый. Сначала хулиганы приставали к его супруге, они оскорбляли женщину и бросали в нее петарды. Мужчина попытался заступиться за жену, на что главарь группировки выстрелил ему в лицо. Пострадавший получил травмы лица и глаз.

Ранее подростки устроили стрельбу на детской площадке в Петербурге и ранили прохожего.