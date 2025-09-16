На Кубани банда подростков держит в страхе горожан

Жители Краснодара пожаловались на группу подростков, которая нападает на людей на улицах. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодар».

По словам потерпевшего, банда подростков во главе со взрослым главарем напала на него и его семью 12 сентября в поселке Колосистый. Сначала, как рассказал мужчина, хулиганы приставали к его супруге, которая ждала его после работы на остановке общественного транспорта. Молодые люди оскорбляли женщину и бросали в нее петарды.

«Когда я попытался заступиться за жену, главарь группировки выстрелил мне в лицо через открытое окно автомобиля, видя, что внутри находятся жена и наш четырехлетний ребенок. После он трусливо сбежал на красном 'Опеле', а его дружки помогли ему скрыться», — посетовал потерпевший.

Мужчина отметил, что от банды удалось отбиться благодаря неравнодушным прохожим. Прибывшая на место ЧП скорая забрала потерпевшего в больницу с травмами лица и глаз.

Он подчеркнул, что это далеко не первое нападение несовершеннолетних на прохожих, и призвал правоохранительные органы принять меры.

«Заявление в полицию приняли лишь спустя двое суток и после двух жалоб в ГУ МВД», — рассказал краснодарец.

