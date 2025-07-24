Названы способы, которые помогут продлить стойкость парфюма в жару

Увлажнение кожи лосьоном или кремом без отдушек поможет продлить стойкость парфюма в жаркую погоду. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на экспертов.
К наиболее «выносливым» они отнесли духи с мускусными и древесными нотами, а также с восточными композициями. Их лучше наносить на «пульсирующие» зоны — запястья, грудь, сгибы локтей, кожу за ушами, колени, а также пупок. При этом парфюм не стоит растирать, потому что это сделает его менее стойким.
Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин рассказал газете «Известия», что парфюмерные бренды в последнее время активно внедряют унисекс-ароматы.
Можно распылить средство в воздухе и пройти под ароматными каплями.
«Тем, кто летом часто находится на улице, стоит иметь при себе миниатюру духов, чтобы обновлять аромат в течение дня. Наиболее удобным вариантом будет твердый парфюм или средство в роллере», — добавили в сообщении.
Доцент кафедры госпитальной терапии имени академика П.Е. Лукомского Института клинической медицины Пироговского Университета Евгений Таратухин до этого рассказал «Газете.Ru», что в жаркое время повышается летучесть компонентов парфюма, поэтому привычный аромат может ощущаться не только сильнее, но и в искаженном виде.
Ранее парфюмер рассказала, какие ароматы подойдут для первого свидания.