Названы способы, которые помогут продлить стойкость парфюма в жару

Увлажнение кожи лосьоном или кремом без отдушек поможет продлить стойкость парфюма в жаркую погоду. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на экспертов.

К наиболее «выносливым» они отнесли духи с мускусными и древесными нотами, а также с восточными композициями. Их лучше наносить на «пульсирующие» зоны — запястья, грудь, сгибы локтей, кожу за ушами, колени, а также пупок. При этом парфюм не стоит растирать, потому что это сделает его менее стойким.

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин рассказал газете «Известия», что парфюмерные бренды в последнее время активно внедряют унисекс-ароматы.

Можно распылить средство в воздухе и пройти под ароматными каплями.

«Тем, кто летом часто находится на улице, стоит иметь при себе миниатюру духов, чтобы обновлять аромат в течение дня. Наиболее удобным вариантом будет твердый парфюм или средство в роллере», — добавили в сообщении.

Доцент кафедры госпитальной терапии имени академика П.Е. Лукомского Института клинической медицины Пироговского Университета Евгений Таратухин до этого рассказал «Газете.Ru», что в жаркое время повышается летучесть компонентов парфюма, поэтому привычный аромат может ощущаться не только сильнее, но и в искаженном виде.

Ранее парфюмер рассказала, какие ароматы подойдут для первого свидания.