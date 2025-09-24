На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ФСБ сообщили о предотвращении теракта в отношении сотрудника ФССП

ФСБ: в Новосибирске предотвращен теракт в отношении сотрудника ФССП
true
true
true
close
РИА Новости

В Новосибирске сотрудники УФСБ России по Новосибирской области и военной контрразведки предотвратили теракт в отношении должностного лица управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ.

В ведомстве рассказали, что житель Новосибирска 1989 года рождения «из соображений личной неприязни к органам исполнительной власти» создал в социальной сети сообщество, целью которого объявил дестабилизацию деятельности службы судебных приставов.

Новосибирца задержали с поличным при попытке поджога домовладения сотрудника ФССП с помощью легковоспламеняющейся жидкости.

Против него возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 205 УК РФ («Покушение на террористический акт»).

Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Накануне в Самарской области задержали отца и сына, которых подозревают в подготовке диверсий на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры.

Как уточнили в ФСБ, 33-летний сын в июне 2022 года выехал за границу, где связался с представителем украинской террористической организации и выразил готовность участвовать в диверсиях на территории России. Вернувшись в страну, он привлек к противоправной деятельности своего отца, который разделял его взгляды.

Ранее в Москве арестовали подростка по делу о теракте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами