В Петербурге задержали безработного гея по делу о теракте в Токсово

В Санкт-Петербурге силовики задержали местного жителя по подозрению в осуществлении теракта в Ленинградской области в ночь на 1 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По версии следствия, 33-летний мужчина при помощи зажигательной смеси поджег вышку сотовой связи в Токсово по указанию украинских террористических группировок. В результате случившегося никто не пострадал. Сейчас эксперты оценивают нанесенный ущерб. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».

Источник журналистов назвал задержанного «типичным примером» гражданина, которых украинцы выбирают для вербовки: у него нет работы, он живет на деньги родителей, является геем («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и выращивает коноплю.

В настоящее время обвиняемый находится в СИЗО.

16 сентября суд в Московской области приговорил к 15,5 года колонии проукраинского диверсанта по делу о поджоге оборудования сотовой вышки в Бронницах.

Подсудимый Станислав Кравченко самостоятельно вышел на контакт с администратором украинского Telegram-канала для последующей координации подрывной деятельности. В сообщениях он выразил готовность поджечь объект в Подмосковье за денежное вознаграждение.

Ранее в Новосибирске задержали россиянку, которая согласилась взорвать Транссиб за $8 тысяч.