На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге задержали безработного гея по делу о теракте в Токсово

РИА Новости: безработный петербуржец пытался поджечь вышку в Токсово
true
true
true
close
Elnur/Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге силовики задержали местного жителя по подозрению в осуществлении теракта в Ленинградской области в ночь на 1 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По версии следствия, 33-летний мужчина при помощи зажигательной смеси поджег вышку сотовой связи в Токсово по указанию украинских террористических группировок. В результате случившегося никто не пострадал. Сейчас эксперты оценивают нанесенный ущерб. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».

Источник журналистов назвал задержанного «типичным примером» гражданина, которых украинцы выбирают для вербовки: у него нет работы, он живет на деньги родителей, является геем («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и выращивает коноплю.

В настоящее время обвиняемый находится в СИЗО.

16 сентября суд в Московской области приговорил к 15,5 года колонии проукраинского диверсанта по делу о поджоге оборудования сотовой вышки в Бронницах.

Подсудимый Станислав Кравченко самостоятельно вышел на контакт с администратором украинского Telegram-канала для последующей координации подрывной деятельности. В сообщениях он выразил готовность поджечь объект в Подмосковье за денежное вознаграждение.

Ранее в Новосибирске задержали россиянку, которая согласилась взорвать Транссиб за $8 тысяч.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами