В Москве арестовали подростка по делу о теракте

СК: в Москве подросток поджег объект транспортной инфраструктуры
РИА Новости

Следственные органы предъявили обвинение 15-летнему жителю Москвы, который поджег объект транспортной инфраструктуры на железнодорожном перегоне между станциями Бирюлево-Товарная и Чертаново Павелецкого направления МЖД. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Как установлено следствием, 16 сентября 2025 года подросток поджег объект транспортной инфраструктуры на 15-м километре железнодорожного перегона между станциями Бирюлево-Товарная и Чертаново Павелецкого направления МЖД в Москве. Происходящее он зафиксировал на мобильный телефон.

После того, как преступление было совершено, подросток скрылся с места происшествия. Однако с помощью сотрудников УФСБ России по Москве и Московской области, а также ЛУ МВД России на станции Москва-Павелецкая, его задержали.

Несовершеннолетний дал признательные показания и подробно рассказал о совершенном преступлении. Он признался, что совершил поджог за незначительное денежное вознаграждение, которое ему пообещал незнакомец через мессенджер. Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее россиянину дали 17 лет за госизмену и подготовку теракта.

