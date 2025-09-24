Жену владельца холдинга КДВ привлекли по иску об изъятии имущества

Жену Штенгелова привлекли по иску об обращении в доход РФ «Яшкино» и «Кириешки»

Судья Тверского суда Москвы постановила привлечь Марию Коржилову в рамках иска Генпрокуратуры к ее мужу и владельцу группы компаний «КДВ» («Бабкины семечки», «Кириешки», «Яшкино» и т.д.) миллиардеру Денису Штенгелову, а также его отцу Николаю об обращении их имущества в доход РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Коржилову привлекли по ходатайству представителей Генпрокуратуры, женщина является владелицей активов «КДВ Групп».

Накануне сообщалось, что к судебному разбирательству о переходе холдинга КДВ в собственность Российской Федерации присоединились новые истцы, помимо Генеральной прокуратуры РФ.

В конце августа в Тверской районный суд Москвы поступило исковое заявление от Генеральной прокуратуры РФ с требованием признать гражданина Украины Николая Штенгелова и его сына Дениса (гражданина Австралии) экстремистским объединением. В рамках этого же иска Генпрокуратура добивается конфискации акций группы компаний «КДВ» в пользу государства.

В заявлении ГП говорится, что деятельность объединения представляет прямую угрозу жизни и здоровью россиян, основам безопасности общества и государства.

Ранее суд передал государству половину долей «Рижского хлеба».