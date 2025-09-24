На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме предложили альтернативу мигрантам из Средней Азии

Депутат Нилов: мигранты из Вьетнама, Непала и Бангладеш могут быть полезны
Пресс-служба Государственной Думы РФ/РИА «Новости»

В Госдуме назвали полезными мигрантов из трех стран. Об этом изданию «Абзац» рассказал депутат ГД Ярослав Нилов.

По его словам, мигранты из ВьетнамаНепала и Бангладеш могут быть полезными при хорошей организации. Нилов считает, что они могут работать в России на основании приглашения, в отличие от мигрантов из безвизовых стран. 

Парламентарий добавил, что в случае с этими тремя странами речь идет о большей ответственности работодателей иностранцев. Однако согласование потребности в трудовых ресурсах в этом случае потребует одобрения как на региональном, так и на федеральном уровнях, отметил он.

Накануне президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин рассказал, что в России ожидается поток мигрантов из Непала, Вьетнама и Бангладеш. По его словам, там демографическая база позволяет формировать крупные группы трудовых мигрантов, готовых ехать на долгосрочные контракты. Для России эти направления интересны, но требуют создания более прозрачных каналов рекрутинга и адаптации, добавил Катырин.

Ранее в Госдуме оценили новость о миллионе мигрантов из Индии.

