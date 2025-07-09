«Какая-то фантастика»: в Госдуме оценили новость о миллионе мигрантов из Индии

Депутат Нилов назвал «взятыми с неба» данные о приезде в РФ 1 млн мигрантов из Индии

Слова главы Уральской торгово-промышленной палаты Андрея Беседина об ожидании в России 1 млн мигрантов из Индии «совершенно необъективны» и не могут соответствовать действительности, заявил «Газете.Ru» председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Я думаю, что это цифра, взятая с неба. Она явно необъективна, но взбудоражила общество серьезно. Для меня это вообще какая-то фантастика, так как у нас есть утвержденные правительством квоты. На этот год там порядка 220 тысяч квот на всю страну. Каким образом в один регион можно ввести миллион индусов, мне непонятно», — сказал депутат.

Он пояснил, что трудовым мигрантам из Индии придется получать визу, а это очень сложный и долгий процесс.

«Чтобы получить трудовую визу, надо получить квоту или обосновать, что специалист идет вне квоты, а таких специалистов на всю страну порядка 20 тысяч. И на фоне миллионов мигрантов, которые приезжают из стран бывшего Советского союза, которым виза не нужна, это капля в море», — пояснил Нилов.

Депутат подтвердил, что в России действительно есть трудовые мигранты из Индии, Шри-Ланки, Мьянмы, Северной Кореи и африканских стран, но чаще всего они приезжают в рамках целевого набора. Поэтому слова Беседина — «это какой-то нонсенс», заключил Нилов.

9 июля Беседин, ссылаясь на заявление чрезвычайного и полномочного посла Индии в РФ заявил, что Россию ожидает прибытие миллиона трудовых мигрантов из Индии.

Ранее в Госдуме предложили выдворять мигрантов из РФ за мелкое хулиганство.