В России ожидается поток мигрантов из Непала, Вьетнама и Бангладеш, заявил «Газете.Ru» президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

«Потенциал есть в странах Юго-Восточной Азии — Вьетнам, Бангладеш, Непал. В России ожидают потока мигрантов из Вьетнама, Непала и Бангладеш. Там демографическая база позволяет формировать крупные группы трудовых мигрантов, готовых ехать на долгосрочные контракты. Для России эти направления интересны, но требуют создания более прозрачных каналов рекрутинга и адаптации. Важно думать и о том, что при опоре исключительно на иностранных рабочих тормозится развитие механизмов повышения производительности труда и автоматизации», — отметил Катырин.

Он объяснил рост трудовой миграции из Индии в Россию реакцией отечественного рынка труда на объективный дефицит рабочей силы, прежде всего в строительстве и сфере услуг (рестораны, ретейл, клининговые и сервисные компании). По словам Катырина, для российского бизнеса это является преимуществом — можно закрыть кадровый дефицит, обеспечить своевременное исполнение контрактов. Для самих работников это тоже возможность: заработки в России в полтора раза выше, чем на родине, добавил президент. Но у процесса есть и минусы, подчеркнул эксперт — речь идет не только о конкуренции на рынке низко- и среднеквалифицированного труда, но и о социальной адаптации: необходимо выстраивать системы обучения языку, культурной интеграции, контроля условий труда.

По прогнозу Катырина, в 2026 году рост потока мигрантов из Индии продолжится. Катырин уточнил, что Россия уже традиционно опирается на миграцию из стран СНГ — Узбекистана, Таджикистана, Киргизии. Эти потоки останутся значимыми, но их ресурс ограничен: в самих странах усиливается конкуренция за рабочую силу, все активнее включаются рынки Турции и Ближнего Востока, уверен эксперт.

В Россию резко вырос поток трудовых мигрантов из Индии — почти на 25% больше, чем годом ранее. В строительстве и сфере услуг они получают зарплату в среднем на 60% выше, чем на родине. Квота для индийцев в 2025-м достигла 71,8 тысячи человек из общей квоты в 234,9 тысячи, что связано с острой нехваткой рабочих рук.

