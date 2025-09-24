На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Медиана зарплат в сфере строительства в России обогнала IT-сферу в 2025 году

«Известия»: cтроители обогнали в темпе роста зарплат программистов
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Выше всего темпы роста зарплат в этом году оказались в строительстве — в среднем они увеличились на 23%, тогда как в целом оклады представителей рабочих профессий — лишь на 11%. Об этом сообщает газета «Известия».

По данным рекрутингово сервиса Headhunter, с января по август 2025 года медиана предлагаемой зарплаты в строительстве увеличилась до 117,6 тысяч рублей, в производстве — на 13% (до 100,3 тыс.), в рабочих профессиях — на 11% (до 101,2 тыс.).

Аналитики отмечают, что также растет спрос со стороны работодателей. Число вакансий в производстве выросло на 9%, для представителей сферы рабочего персонала — на 13%, в строительстве — на 21%», — подсчитали аналитики.

В сфере IT предлагаемые зарплаты за первые семь месяцев этого года выросли только на 6% — до 90 тысяч рублей, а число вакансий сократилось на 16%.

По словам директора по исследованиям Headhunter Марии Игнатовой, интерес работодателей связан с развитием производства, дефицитом квалифицированных синих воротничков на рынке труда и высокой текучестью кадров.

Накануне сообщалось, что в 2025 году номинальный прирост зарплат в российских компаниях составил 8,9–9%, однако, как показало исследование консалтинговой фирмы Regroup, рост реальных доходов оказался в четыре раза ниже, чем годом ранее, — всю прибавку нивелировала инфляция.

Ранее аналитики отметили «парадокс» на рынке труда в России.

