СМИ: взрыв произошел в столице Норвегии

Dagsavisen: в Осло произошел сильный взрыв
true
true
true
close
Stringer/dpa/Global Look Press

Мощный взрыв произошел на улице Пилестредет в столице Норвегии. Об этом сообщает Dagsavisen со ссылкой на полицию города.

В правоохранительных органах заявили, что в районе все еще находятся взрывные устройства. Полиция попросила местных жителей отойти от окон.

В публикации отмечается, что на улице было обнаружено несколько взрывных устройств, одно из которых сдетонировало.

Полицейские арестовали одного подозреваемого. Правоохранительные органы считают, что произошедшее может быть связано с криминальными кругами.

В небе над военным объектом в Осло, Норвегия, вечером 22 сентября заметили дроны, в связи с этим военнослужащие подняли тревогу. Беспилотники заметили военные базы. Сразу после этого в городе была объявлена полицейская операция. По ее результатам были задержаны два гражданина Сингапура.

Ранее в Кремле прокомментировали сообщение о дронах в Норвегии и Дании.

