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Mash: блогера задержали за видео с гаишником в стрингах, нюхавшим белое

Mash: блогера Авакяна задержали за ролик с голым гаишником и белым порошком
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Telegram-канал Don Mash

Ростовского блогера Гаспара Авакяна могли задержать за разглашение тайны частной жизни после выпуска видео с инспектором ГАИ, который стоит в стрингах и нюхает белый порошок. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

«Один из друзей Авакяна рассказал, что, по его мнению, визит силовиков связан именно с этим. Соответствует и статья — 137 УК РФ. Также выяснилось, что задержана и бывшая жена того самого инспектора ГАИ», — говорится в публикации.

По информации Telegram-канала, героя ролика уволили из органов. Авакяна же должны избрать меру пресечения.

До этого сообщалось, что в Сальске инспектор ГИБДД нюхал кокаин в нижнем белье.

«Полицейский нюхает белый порошок в стрингах перед камерой. Так коротает будни инспектор ГИБДД из Сальска. <…> Мужчина набрал кредитов на жену, а потом просадил все деньги на ставках. После бросил супругу вместе с маленькой дочерью», — передавали СМИ.

По информации источника, ранее мужчина получил строгий выговор за нарушение по службе, поэтому ему пришлось перевестись в Песчанокопское.

Ранее гаишники помогли петербурженке родить в Lexus.

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