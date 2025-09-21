На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ленобласти 83-летняя пенсионерка ушла собирать грибы и провела в лесу четыре дня

В Ленобласти пенсионерка заблудилась в лесу и ждала помощи четыре дня
ЭКСТРЕМУМ/VK

В Выборгском районе Ленобласти нашли пропавшую 83-летнюю женщину. Об этом сообщается в группе спасателей из объединения «Экстремум» во «ВКонтакте».

Пенсионерка приехала в поселок Свободное, который находится в четырех часах езды от Санкт-Петербурга, в гости, а 17 сентября пошла в лес собирать грибы и не вернулась. Друзья забили тревогу.

На поиски отправились спасатели из Петербурга и Выборга, добровольцы из групп «Отклик», «Лиза Алерт», а также пограничники. Они с собаками досконально обследовали лес, звали и искали пожилую женщину все четверо суток.

Ранним утром в субботу, 20 сентября, поиски продолжились, и спасатели услышали крик с другого берега озера. На лодке пенсионерку доставили машине скорой помощи. О ее состоянии проси пережитых волнений не сообщается.

Ранее пожилая россиянка пила из луж и ела рябину, чтобы выжить трое суток в лесу.

