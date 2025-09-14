Россиян предупредили об уголовной ответственности за сбор некоторых грибов

Российское законодательство запрещает сбор некоторых видов грибов, за нарушения предусмотрены штрафы или лишение свободы. Об этом ТАСС рассказала доктор юридических наук, профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Староверова.

«Запрет касается заготовки и сбора грибов и дикорастущих растений, занесенных в Красную книгу России или субъекта Федерации», — рассказала собеседница агентства.

Эксперт пояснила, что в России запрет касается около 41 вида редких грибов. Также Староверова напомнила, что нельзя собирать грибы и другие растения, которые обладают наркотическим эффектом в соответствии с законом 1998 года «О наркотических средствах и психотропных веществах».

Помимо этого за сбор грибов в заповедниках и национальных парках тоже могут быть наложены штрафы, отметила эксперт.

До этого миколог, кандидат биологических наук Никита Комиссаров предупредил, что в лесах Подмосковья в этом сезоне расплодились опасные грибы чешуйчатки. Эксперт пояснил, что их употребление в пищу грозит летальным исходом.

По словам ученого, внешне эти грибы очень похожи на опята, в чем и состоит главная угроза. Речь идет о грибах рода Pholiota из семейства Строфариевых. Это так называемые ксилотрофные грибы, которые живут за счет питания древесными субстратами, объяснил специалист. В большинстве своем это обычные древесные паразиты, которые поражают либо старые, либо уже поврежденные деревья.

Ранее российские ученые впервые описали редчайший гриб-слайм.