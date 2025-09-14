На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили об уголовной ответственности за сбор некоторых грибов

Эксперт Староверова: сбор некоторых грибов в РФ грозит лишением свободы
Viktor Sergeevich/Shutterstock/FOTODOM

Российское законодательство запрещает сбор некоторых видов грибов, за нарушения предусмотрены штрафы или лишение свободы. Об этом ТАСС рассказала доктор юридических наук, профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Староверова.

«Запрет касается заготовки и сбора грибов и дикорастущих растений, занесенных в Красную книгу России или субъекта Федерации», — рассказала собеседница агентства.

Эксперт пояснила, что в России запрет касается около 41 вида редких грибов. Также Староверова напомнила, что нельзя собирать грибы и другие растения, которые обладают наркотическим эффектом в соответствии с законом 1998 года «О наркотических средствах и психотропных веществах».

Помимо этого за сбор грибов в заповедниках и национальных парках тоже могут быть наложены штрафы, отметила эксперт.

До этого миколог, кандидат биологических наук Никита Комиссаров предупредил, что в лесах Подмосковья в этом сезоне расплодились опасные грибы чешуйчатки. Эксперт пояснил, что их употребление в пищу грозит летальным исходом.

По словам ученого, внешне эти грибы очень похожи на опята, в чем и состоит главная угроза. Речь идет о грибах рода Pholiota из семейства Строфариевых. Это так называемые ксилотрофные грибы, которые живут за счет питания древесными субстратами, объяснил специалист. В большинстве своем это обычные древесные паразиты, которые поражают либо старые, либо уже поврежденные деревья.

Ранее российские ученые впервые описали редчайший гриб-слайм.

