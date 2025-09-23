На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мособлсуд отменил оправдательный приговор замглавы Мытищ Башлыкову

Мособлсуд отменил оправдательный приговор по делу о гибели девочки в Мытищах
Telegram-канал «Прокуратура Московской области»

Во вторник, 23 сентября, Мособлсуд отменил оправдательный приговор замглавы Мытищ Ярославу Башлыкову по делу о гибели семилетней девочки на заброшке. Об этом «Газете.Ru» рассказала адвокат потерпевших Маргарита Бобкова.

«Суд рассмотрел нашу апелляционную жалобу, отменил оправдательный приговор и постановил вернуть дело на рассмотрение в первую инстанцию», — пояснила адвокат.

31 марта 2024 года во дворе дома №17А по 1-му Рупасовскому переулку на девочку упала секция бетонного забора. Опасная конструкция ограждала заброшенное пожарное депо, ранее принадлежавшее Минобороны.

В СКР возбудили дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Обвинения предъявили Ярославу Башлыкову, который занимал пост замглавы Мытищ и отвечал за землеустройство города.

Как установили следователи, еще в 2022 году ему поручили разобраться с разрушающимся сооружением, но за два года секцию не отремонтировали. 25 мая 2025-го суд оправдал чиновника, так и не определившись, кто должен был отвечать за забор — Минобороны или администрация. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в городе Мытищи Московской области таксист напал на женщину с ребенком и попал на видео.

