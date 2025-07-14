Стало известно, сколько россиян любят свою работу

Большинство россиян рассказали (60%), что любят свою работу. Среди причин любви главная — это возможность соблюдать баланс между работой и личной жизнью (58%). Это показал опрос сервиса Работа.ру, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Почти половина (48%) ценит хороших руководителей и приятный коллектив, также высоко оценивая уровень зарплаты (44%) и интересность задач (43%). Треть опрошенных (32%) довольна отсутствием бюрократии, а гибкий график и удаленка важны для 30 и 22% соответственно. Еще 22% ценят комфорт офиса, а возможности профессионального роста привлекают 21%. Отсутствие сверхурочных работ — фактор, важный для 20%, в то время как корпоративная культура и перспективы карьерного роста мотивируют лишь 13 и 9% соответственно.

При этом главной причиной недовольства работой для россиян является низкая зарплата (45%). За нехваткой денег следуют проблемы с перспективами: отсутствие карьерного роста беспокоит 28%, а профессионального — 24%. 23% опрошенных сетуют на неинтересные задачи и избыточную бюрократию. Пятая часть (20%) сталкивается с переработками, а 19% недовольны расположением офиса. Немало и тех, кому не хватает возможности удаленной работы (17%).

Среди других распространенных причин — некомфортный коллектив (16%), проблемы с корпоративной культурой (13%) и сложные отношения с руководством (12%). Неудобный график и неудобства в офисе беспокоят 11 и 10% соответственно, тогда как слишком сложные задачи — лишь 5%.

Также 60% респондентов поделились, что планируют сменить работу, а 40% хотят изменить профессию.

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