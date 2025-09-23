Депутат Пахомов: тарифы на воду в ряде регионов России выросли на 80 %

В некоторых регионах России тарифы на воду выросли на 80%. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, передает «Интерфакс».

«Существенное увеличение тарифов показали по сравнению с 2024 годом следующие субъекты, если говорить о холодной воде: Белгород, Ингушетия, Северная Осетия, Республика Хакасия. Здесь от 30% до 40% рост по горячей воде. Вологодская область, Магадан, Удмуртия, Чукотка — здесь цифры от 43% до 80%», — сказал депутат.

Пахомов добавил, что рост тарифов на воду может быть связан с инвестиционными программами или доведением показателей до экономически обоснованных.

8 сентября генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что в России ресурсные и обслуживающие организации совершают злоупотребления при формировании тарифов ЖКХ. В качестве примера он привел оплату корпоративных мероприятий, онлайн-тренингов, командировок работников, а также проезда к месту отдыха членов их семей.

Ранее россиян предупредили об удвоении тарифов ЖКХ из-за отсутствия счетчиков на воду.