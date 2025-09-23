На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В некоторых регионах России тарифы на воду выросли на 80%

Депутат Пахомов: тарифы на воду в ряде регионов России выросли на 80 %
close
Depositphotos

В некоторых регионах России тарифы на воду выросли на 80%. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, передает «Интерфакс».

«Существенное увеличение тарифов показали по сравнению с 2024 годом следующие субъекты, если говорить о холодной воде: Белгород, Ингушетия, Северная Осетия, Республика Хакасия. Здесь от 30% до 40% рост по горячей воде. Вологодская область, Магадан, Удмуртия, Чукотка — здесь цифры от 43% до 80%», — сказал депутат.

Пахомов добавил, что рост тарифов на воду может быть связан с инвестиционными программами или доведением показателей до экономически обоснованных.

8 сентября генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что в России ресурсные и обслуживающие организации совершают злоупотребления при формировании тарифов ЖКХ. В качестве примера он привел оплату корпоративных мероприятий, онлайн-тренингов, командировок работников, а также проезда к месту отдыха членов их семей.

Ранее россиян предупредили об удвоении тарифов ЖКХ из-за отсутствия счетчиков на воду.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами