Россиянку, бросившую ребенка в Турции, лишили родительских прав

Павлово-Посадский суд Московской области лишил россиянку Екатерину Бурнашкину родительских прав после того, как она оставила новорожденную дочь в туалете аэропорта в Анталье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

«Суд удовлетворил иск органов опеки к Бурнашкиной о лишении ее родительских прав», — говорится в сообщении суда.

Заседание прошло в закрытом режиме. Сама Бурнашкина лично присутствовала на нем. Женщина намерена обжаловать решение.

В феврале суд по тяжким уголовным делам в Анталье приговорил Бурнашкину к 15 годам лишения свободы по обвинению в покушении на близкого родственника. Основанием для обвинения послужил инцидент, произошедший в октябре 2024 года. Тогда 18-летняя девушка оставила свою новорожденную дочь в туалете аэропорта.

В июле апелляционный суд переквалифицировал преступление и освободил россиянку из-под стражи.

Адвокат обвиняемой отметила, что это решение является прецедентным, так как в аналогичных ситуациях матерям, как правило, предъявляется обвинение в оставлении ребенка в опасности, за которое, согласно законодательству Турции, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех месяцев до двух лет.

Ранее оставленному в туалете аэропорта Антальи ребенку оформили гражданство России.