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Оставленному в туалете аэропорта Антальи ребенку оформили гражданство России

Львова-Белова: оставленному в аэропорту Антальи ребенку оформили гражданство РФ

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Новорожденной девочке, которую мать оставила в туалете аэропорта Антальи, оформлено гражданство России. Об этом сообщила РИА Новости пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

В пресс-службе уточнили, что ребенка поместили в медицинское учреждение Турции. В генконсульстве России в Анталье девочке оформили российское гражданство, а также в свидетельство о рождении проставлена отметка, подтверждающая его наличие.

Кроме того, дипломаты направили ноту властям Турции о намерении вернуть девочку в Россию.

О происшествии стало известно 14 октября. В аэропорту Антальи уборщица обнаружила в унитазе новорожденную девочку. Ребенка экстренно госпитализировали, полицейским удалось задержать его мать россиянку Екатерину Бурназкину, которая приехала в Турцию как туристка. В отношении нее возбудили уголовное дело.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее родившая в аэропорту россиянка рассказала, кто предложил ей оставить ребенка в туалете.

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