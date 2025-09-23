Два аэропорта в РФ сняли ограничения на полеты

Аэропорты Казани и Нижнекамска сняли ограничения на полеты. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По словам Кореняко, ограничения в этих воздушных гаванях вводились для обеспечения безопасности полетов. В период их действия на запасные аэродромы ушли девять самолетов, летевших в Казань, и один самолет, направлявшийся в Нижнекамск.

Вероятной причиной отмены полетов были атаки дронов. За последние сутки свыше 40 БПЛА атаковали Москву. На этом фоне в столичных аэропортах Москвы задержали и отменили около 200 рейсов.

В аэропорту Шереметьеве на вылет и прилет задержан 71 рейс, 96 — отменено. В Домодедове перенесено 4 рейса и 2 отменено. Во Внукове задержано 40 рейсов, 5 перенаправлено в аэропорты других регионов России.

В подмосковном аэропорту Жуковский 1 рейс задержан, 3 отменено.

Ранее в России объяснили, почему ВСУ стало активно атаковать регионы дронами.