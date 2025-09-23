Врач объяснил, почему профессиональный спорт может быть опасен

Профессиональный спорт подразумевает под собой результаты, достигаемые за счет колоссальных нагрузок на организм, которые могут оказать негативное влияние на работу сердца. Об этом с интервью aif.ru предупредил кардиолог Андрей Кондрахин.

«Может инфаркт случиться, гипертоническая болезнь, которая приведет либо к инфаркту, либо к инсульту. Вариантов очень много и сказать однозначно нельзя. Но могу сказать одно: каждый орган в нашем организме рассчитан на свою нагрузку», — сказал специалист.

Большой спорт и высокие достижения — это не про здоровье, заключил он.

Врач-травматолог клиники «Медицина» Александр Шелепов, до этого назвал самые травмоопасные виды спорта.

Среди них, по его словам, единоборства, футбол, баскетбол, гандбол, спортивная гимнастика, велоспорт, а также тяжелая атлетика. Каждая из этих дисциплин подвергает риску отдельные части тела. К примеру, боксеры чаще травмируют руки и лицо, тхэквондисты — ноги и лицо, борцы — колени, связки и мениски, отметил эксперт.

Ранее россиян предупредили об опасности бодибилдинга для сердца.