Врач объяснил, почему профессиональный спорт может быть опасен

Врач Кондрахин: большой спорт опасен для здоровья из-за высоких нагрузок
true
true
true
close
ALL best fitness is HERE/Shutterstock/FOTODOM

Профессиональный спорт подразумевает под собой результаты, достигаемые за счет колоссальных нагрузок на организм, которые могут оказать негативное влияние на работу сердца. Об этом с интервью aif.ru предупредил кардиолог Андрей Кондрахин.

«Может инфаркт случиться, гипертоническая болезнь, которая приведет либо к инфаркту, либо к инсульту. Вариантов очень много и сказать однозначно нельзя. Но могу сказать одно: каждый орган в нашем организме рассчитан на свою нагрузку», — сказал специалист.

Большой спорт и высокие достижения — это не про здоровье, заключил он.

Врач-травматолог клиники «Медицина» Александр Шелепов, до этого назвал самые травмоопасные виды спорта.

Среди них, по его словам, единоборства, футбол, баскетбол, гандбол, спортивная гимнастика, велоспорт, а также тяжелая атлетика. Каждая из этих дисциплин подвергает риску отдельные части тела. К примеру, боксеры чаще травмируют руки и лицо, тхэквондисты — ноги и лицо, борцы — колени, связки и мениски, отметил эксперт.

Ранее россиян предупредили об опасности бодибилдинга для сердца.

