Россиян предупредили об опасности бодибилдинга для сердца

Профессиональный спорт может навредить здоровью, например, бодибилдинг может негативно повлиять на состояние сердца, рассказал «Газете.Ru» заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации, директор Клиники медицинской реабилитации Сеченовского Университета профессор Евгений Ачкасов.

«Профессиональный спорт не всегда полезен для здоровья. Давайте рассмотрим примеры, когда молодые культуристы умирают. Например, известен случай, когда культурист по прозвищу Динамит ушел из жизни в молодом возрасте. Почему это происходит? Дело в том, что у людей с большим объемом мышц сердце может не справиться. Возникает несоответствие между объемом мышц и возможностями сердца. Или, например, у спортсменов, которые постоянно тренируются, сердечная мышца может гипертрофироваться. Это так называемый синдром спортивного сердца, который может привести к проблемам в будущем», — отметил Ачкасов.

Правильно подобранная физическая активность полезна для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Однако важно не переусердствовать, чтобы не навредить здоровью. Особенно это касается людей, которые не привыкли к регулярным тренировкам. Поэтому при занятиях спортом важно ежегодно проходить углубленное медицинское обследование. А если вы решили начать занятия спортом без опыта, особенно в пожилом возрасте, то обязательно перед этим нужно сходить к врачу, чтобы определить нагрузки.

«Важно разделять профессиональный спорт и любительский. Спортсмены знают, что не могут заниматься профессиональным спортом всю жизнь. Это очень серьезные нагрузки, которые регулярно получает организм. Однако если человек всю жизнь занимался спортом, а затем резко бросил, то у него процесс реабилитации при сердечно-сосудистых заболеваниях, таких как инфаркт, может быть сложнее. Поэтому важно поддерживать физическую активность на протяжении всей жизни. Люди, которые активны на протяжении всей жизни, обладают высоким потенциалом для восстановления, реабилитации при возникновении сердечно-сосудистых заболеваний», — заметил врач.

