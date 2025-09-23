Пассажир поезда не удержался на ногах и случайно ранил проводницу ножом

Проводница, которая ехала на поезде в Москву в качестве пассажирки, получила ножевое ранение по вине попутчика. Об этом стало известно mk.ru.

Инцидент произошел вечером 21 сентября в вагоне поезда Брянск — Москва. Пострадавшая, едва оправившись от перелома руки, решила съездить в столицу, поэтому взяла отгул и направилась в гости к дочери.

Работница железной дороги выбрала место в сидячем вагоне прямо у прохода. В какой-то момент мимо нее шел мужчина в камуфляжных штанах с окровавленными коленями, при этом из кармана сумки, которая висела у него на руке, торчал нож.

Внезапно поезд качнуло, и пассажир не удержался на ногах. Потеряв равновесие, мужчина упал, а нож коснулся плечо женщины, сидевшей поблизости. Рану ей обработали уже столичные медики. Пассажиру, который оказался участником СВО, тоже потребовалась медицинская помощь.

