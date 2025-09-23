В Госдуме предложили запретить рекламу импортных детских игрушек

Депутат Госдумы, председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова предложила запретить рекламу импортных игрушек на детских телеканалах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экспертный доклад «Личность в современном обществе: факторы формирования и внешние угрозы».

«Такая мера уменьшит маркетинговое давление зарубежных брендов, продвигающих девиантные образы, и даст преимущество отечественной продукции, помогая создать здоровую медиасреду для детей», — сказала депутат.

Лантратова добавила, что также в рамках решения следует утвердить перечень рекомендованных игрушек для детских садов. По ее словам, подобные меры позволят стандартизировать использование безопасных игрушек в образовательных учреждениях.

В марте Лантратова заявила, что в России более 70% рынка детских игрушек занимает импорт, при этом зарубежные компании массово продвигают товары, которые вызывают опасения. По мнению депутата, современные зарубежные игрушки стирают грань между добром и злом и плохо влияют на психику детей.

Ранее в Госдуме появились вопросы к появлению игрушек «Лабубу» в РФ.