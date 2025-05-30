В Госдуме появились вопросы к появлению игрушек «Лабубу» в РФ

Игрушки «Лабубу» в России продаются с нарушениями, на них нет ни единого слова на русском языке, отсутствует необходимая маркировка. Об этом РИА Новости заявила зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.

«Если говорить о продаже этих игрушек (Лабубу — «Газета.Ru») в России, надо посмотреть, есть ли у них дистрибьютор, каким способом они попадают в Россию», — заявила собеседница агентства.

Буцкая отметила, что все детские товары в России должны продаваться с сертификатом качества. По ее мнению, вопрос о нарушениях при продаже данных игрушек требует отдельного обсуждения. Парламентарий добавила, что в Госдуме уже готовят законопроект «о правильных игрушках».

До этого эпидемиолог, заместитель президента РАО, академик РАН Геннадий Онищенко призвал специалистов Российской академии образования проверить игрушку «Лабубу», ставшую популярной у детей и взрослых, с точки зрения её влияния на детскую психику. Он заявил, что современные дети всё чаще интересуются «необычными и страшными игрушками», подчеркнув, что без одобрения специалистов такие вещи продавать не должны.

Ранее игрушки «Лабубу» сравнили по уровню опасности с Хагги Вагги.