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В Госдуме назвали игрушки, ломающие психику детей

Депутат Лантратова: зарубежные игрушки-монстры разрушают детскую психику
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Нина Зотина/РИА Новости

В России более 70% рынка детских игрушек занимает импорт, при этом зарубежные компании массово продвигают товары, которые вызывают опасения. Об этом Life.ru заявила глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

«Происходит демонизация игрушек, образ доброго героя стал меркнуть. <...> У нас продается огромное количество игрушек-монстров, игрушек в гробах. Это образы, с которыми растет ребенок», — пояснила она.

По мнению Лантратовой, современные зарубежные игрушки стирают грань между добром и злом и плохо влияют на психику детей. В пример она привела Хагги Вагги, созданного за границей и напоминающую персонажа из фильмов ужасов. Депутат рассказала, что к ней обращались родители, которые начали замечать у детей отклонения в поведении с появлением в доме такой игрушки, вплоть до энуреза.

Лантратова отметила, что огромную долю на рынке игрушек занимает товар американской компании Mattel, которая, по словам депутата, финансирует Вооруженные силы Украины.

До этого доктор педагогических и психологических наук Александр Савенков назвал три игрушки, которые должны быть у каждого ребенка. По словам эксперта, в первую очередь это плюшевый мишка, которого любят дети всех времен. Кроме того, в игровой набор необходимо включить куклу или пистолет (в зависимости от пола ребенка) и гаджет. Савенков заявил, что будущее за развивающими игрушками, голосовыми помощниками и роботами, которые смогут дать ответы ребенку на все «Почему».

Ранее психолог рассказала, какие игрушки вызывают агрессию у детей.

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