«Хотят громко хлопнуть дверью»: эксперт об атаке дронов ВСУ на Россию

Запуская беспилотники на территорию России, Киев пытается показать Западу, что еще силен и может продолжать конфликт, однако в Европе перестали верить в возможность Украины одержать верх. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал военный эксперт Олег Шаландин.

«Кстати сказать, в Европе уже говорят о возможной потере государственности Украиной. Они это, наверное, тоже понимают на Украине, я имею в виду хунта Зеленского. И наверняка они просто громко хотят хлопнуть дверью», — сказал аналитик.

Он добавил, что Киеву ничего не остается делать, разве что пытаться терроризировать субъекты РФ.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении не менее десятка украинских БПЛА, летевших на Москву несколькими волнами утром 23 сентября. Всего за сутки были перехвачены и уничтожены более 40 беспилотников ВСУ. Часть дронов была сбита над Реутовом, где повреждены автомобили, но обошлось без жертв. Из-за атак вводились ограничения в работе Шереметьево, десятки рейсов были перенесены или отменены. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ сообщили о новой тактике ВСУ при запуске БПЛА.