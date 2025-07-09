В Госдуме рассказали об идее оценки работы полицейских по QR-коду

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев отправил запрос в МВД о введении системы оценивания деятельности полицейских по QR-коду, чтобы следить за качеством работы. В разговоре с «Газетой.Ru» депутат заявил, что система поможет понять, кого стоит наградить за качественную работу.

«Сегодня в Министерство Внутренних Дел был отправлен запрос на возможность рассмотрения идеи внедрения рейтинговой системы сотрудников полиции. Это сделано в первую очередь для того, чтобы граждане понимали, что органы внутренних дел следят за качеством работы их сотрудников. В том числе это будет и хорошим инструментом для понимания глубокой ситуации в том или ином регионе», — сказал он.

Депутат подчеркнул, система будет «хорошим подспорьем» с точки зрения понимания, какой квалификации не хватает сотрудникам. По его словам, точечная аналитика позволит МВД закрыть «кадровую яму».

«В том числе понимать, каким образом таргетировать средства, образовательные ресурсы на сотрудников для того, чтобы они становились лучше. Это тоже инструмент понимания, а кого стоит наградить? Той или иной награды за выслугу, за качественную работу, в этом смысле должно повысить престиж самой профессии сотрудника полиции, уверенность граждан, что сотрудник расположен к гражданину – налогоплательщику, и хочет, заинтересован в решении ситуации», — добавил он.

В марте 2025 года глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что за последний год из ведомства уволился «каждый второй участковый». По его словам, количество вакантных мест в МВД увеличилось до 172 тысяч. Колокольцев отмечал, что нехватка участковых в регионах связана с низкими зарплатами.

Ранее сообщалось, что дефицит кадров в полиции России достиг 60%.