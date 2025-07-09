На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме рассказали об идее оценки работы полицейских по QR-коду

Депутат Ткачев: с помощью оценки полицейских по QR-коду будет проще выдавать награды
true
true
true
close
РИА Новости

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев отправил запрос в МВД о введении системы оценивания деятельности полицейских по QR-коду, чтобы следить за качеством работы. В разговоре с «Газетой.Ru» депутат заявил, что система поможет понять, кого стоит наградить за качественную работу.

«Сегодня в Министерство Внутренних Дел был отправлен запрос на возможность рассмотрения идеи внедрения рейтинговой системы сотрудников полиции. Это сделано в первую очередь для того, чтобы граждане понимали, что органы внутренних дел следят за качеством работы их сотрудников. В том числе это будет и хорошим инструментом для понимания глубокой ситуации в том или ином регионе», — сказал он.

Депутат подчеркнул, система будет «хорошим подспорьем» с точки зрения понимания, какой квалификации не хватает сотрудникам. По его словам, точечная аналитика позволит МВД закрыть «кадровую яму».

«В том числе понимать, каким образом таргетировать средства, образовательные ресурсы на сотрудников для того, чтобы они становились лучше. Это тоже инструмент понимания, а кого стоит наградить? Той или иной награды за выслугу, за качественную работу, в этом смысле должно повысить престиж самой профессии сотрудника полиции, уверенность граждан, что сотрудник расположен к гражданину – налогоплательщику, и хочет, заинтересован в решении ситуации», — добавил он.

В марте 2025 года глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что за последний год из ведомства уволился «каждый второй участковый». По его словам, количество вакантных мест в МВД увеличилось до 172 тысяч. Колокольцев отмечал, что нехватка участковых в регионах связана с низкими зарплатами.

Ранее сообщалось, что дефицит кадров в полиции России достиг 60%.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами