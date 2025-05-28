Менее четверти российских компаний не испытывают нехватку кадров

Только 21% работодателей говорят, что они не испытывают нехватку рабочего персонала. У 58% нехватка ощущается, но все в штатном режиме, и 21% говорят об ощутимо остром дефиците кадров. Это показал о исследование get experts, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Для 45% компаний, которые представляют участники опроса, привлечение иностранных кадров неактуально или не очень актуально, для 25% — в целом актуально и для 30% — очень актуально.

О наличии планов по привлечению иностранцев для закрытия своих кадровых потребностей говорят 43% респондентов, у 41% таких планов нет, 16% пока не определились.

Чаще всего работодатели говорят о желании привлекать персонал из Средней Азии — об этом заявили 71% участников опроса. Также популярны кандидаты из Индии (52%) и Северной Кореи (43%). Африку в качестве внешнего источника рабочей силы рассматривают 29% компаний, Китай — 14%, а страны Европы — только 5%. Еще 10% респондентов сообщили, что их руководство готово нанимать граждан всех стран, откуда возможно привлечение сотрудников для работы в РФ.

Говоря о том, какой именно персонал они готовы нанять из-за рубежа, работодатели сообщают, что им требуются рабочие на производство (71%), сельскохозяйственные работники (33%), а также люди с опытом работы в сфере логистики (19%), инжиниринга и строительства (14%).

Около половины (45%) работодателей, намеренных вести поиск и наем иностранных работников, будут делать это самостоятельно, к агентствам, оказывающим такие услуги, собираются обратиться только 27%. 9% хотят сначала оценить оба подхода и выбрать более эффективный, еще 19% не смогли дать точный ответ.

Не намерены оформлять квоты на наем иностранных работников в 2025 году только 24% компаний, 38% будут это делать и столько же — хотели бы, но не знают, с чего начать.

Опыт получения квот на иностранных работников имеется только у 22% респондентов, 35% находятся в процессе получения квот впервые и у 43% такого опыта нет.

Среди названных респондентами сложностей в процессе привлечения иностранцев по квотам — высокие затраты на оформление (48%), сложности с оформлением документов (43%), недостаток информации о процедурах (43%) и отсутствие экспертизы в получении квот (38%). Еще 5% сказали, что они не успели оформить квоты в 2025 году, но сделают это в 2026-м.

Наибольшие затруднения в процессе оформления квот, по словам участников опроса, вызывают подготовка документов для МВД (61%), заполнение заявок (22%), уплата госпошлин (13%) и необходимость прогнозирования своих потребностей в персонале за год до получения квоты (4%).

Только 20% участников опроса высоко оценили уровень поддержки со стороны государственных органов в процессе получения квот, 60% назвали его средним и 20% — низким.

Для адаптации иностранных сотрудников в коллективе 30% работодателей назначают им кураторов, 28% предоставляют жилье, 24% организуют и проводят тренинги, 4% оплачивают обучение русскому языку или нанимают переводчика. 15% респондентов сообщили, что в их компаниях не предусмотрены какие-то методы адаптации.

По мнению участников опроса, облегчению привлечения иностранных работников помогли бы снижение бюрократических барьеров (51%), упрощение визового режима (43%), увеличение квот (16%), консультационная поддержка (4%) и упрощение процедуры, повышение ее прозрачности (2%).

Работодатели рассказали, на что они тратятся в связи с наймом иностранцев. Чаще других они называли расходы на оформление документов (47%), транспорт (38%), предоставление жилья (35%), медицинскую страховку (35%), питание (3%), оплату патента (3%) и оплату услуг агентства (3%). Об отсутствии дополнительных расходов сообщили только 6% респондентов.

Среди возможных рисков и сложностей, возникающих в связи с наймом иностранцев, работодатели выделяют языковой барьер (его назвали 68%) и юридические риски, в первую очередь нарушение миграционного законодательства (65%). Кроме этого назывались культурные различия (49%), риск роста преступности и терроризма (3%), трудности с адаптацией (3%) и сложность подбора работника с необходимыми компетенциями (3%).

50% работодателей считают себестоимость привлечения иностранных и локальных работников сопоставимой, 29% говорят, что иностранцев нанимать дороже, а 21% — что дешевле. При этом 30% уверены, что иностранные работники трудятся эффективнее локальных, 35% считают, что эффективность примерно равна и 35% — что местные сотрудники работают лучше.

Чаще всего участники опроса называли в числе услуг или мер поддержки, которые могли бы пригодиться их компаниям в процессе привлечения иностранных работников, помощь в оформлении документов (64%), консультации по миграционному законодательству (55%) и подбор жилья для работников (48%). У 6%, как оказалось, есть потребность в комплексных услугах по подбору и найму иностранцев «под ключ» с подробным описанием содержания и стоимости услуг. О том, что им не требуются никакие услуги, заявили только 3% респондентов и еще 3% затруднились с ответом.

«Тема привлечения иностранных работников возникла не сейчас, но в последние годы ее актуальность возросла, ее стали активно обсуждать», — говорит генеральный директор консалтинговой компании get experts Ольга Шамбер. — Тому имеются объективные причины. Практически во всех отраслях сейчас фиксируется серьезный дефицит кадров, много незакрытых вакансий для низкоквалифицированных или неквалифицированных работников. Зарплаты на этих вакансиях предлагаются невысокие, поэтому локальные соискатели не спешат на них соглашаться, в то время как для граждан иностранных государств это достаточно неплохие деньги. Для бизнеса привлечение иностранцев — фактически единственный способ закрыть свои кадровые потребности и хоть немного снизить напряженность на рынке труда, однако к этому вопросу надо подходить тщательно, с соблюдением всех норм и требований законодательства».

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