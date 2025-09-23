Очевидцы сообщили о взрыве в спальном районе Москвы

В московском районе Куркино произошел взрыв рядом с жилым домом на улице Соловьиная Роща. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Территория инцидента оцеплена, данных о пострадавших и разрушениях нет.

По словам очевидцев, после хлопка возле дома остался еще один подозрительный предмет, обмотанный скотчем. На месте продолжают работать спасатели и сотрудники экстренных служб.

За сутки на подлете к столице сбили 42 беспилотника. Лишь за вечер 22 сентября на подлете к Москве было сбито более 20 беспилотников. В столичных аэропортах на фоне массированной атаки украинских беспилотников вводился план «Ковер», небо над Москвой было полностью закрыто.

Под утро в подмосковном Реутове были слышны взрывы, после которых оказались повреждены четыре автомобиля. Глава города Филипп Науменко писал, что вечером в районе улицы Строителей были слышны «сильные хлопки».

Ранее в Москве самолет пролетел над крышами домов на экстремально малой высоте.