На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Очевидцы сообщили о взрыве в спальном районе Москвы

SHOT: в Куркино произошел взрыв, спасатели обследуют подозрительный предмет
true
true
true
close
IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

В московском районе Куркино произошел взрыв рядом с жилым домом на улице Соловьиная Роща. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Территория инцидента оцеплена, данных о пострадавших и разрушениях нет.

По словам очевидцев, после хлопка возле дома остался еще один подозрительный предмет, обмотанный скотчем. На месте продолжают работать спасатели и сотрудники экстренных служб.

За сутки на подлете к столице сбили 42 беспилотника. Лишь за вечер 22 сентября на подлете к Москве было сбито более 20 беспилотников. В столичных аэропортах на фоне массированной атаки украинских беспилотников вводился план «Ковер», небо над Москвой было полностью закрыто.

Под утро в подмосковном Реутове были слышны взрывы, после которых оказались повреждены четыре автомобиля. Глава города Филипп Науменко писал, что вечером в районе улицы Строителей были слышны «сильные хлопки».

Ранее в Москве самолет пролетел над крышами домов на экстремально малой высоте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами