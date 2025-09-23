В Екатеринбурге задержали владельца «Облкоммунэнерго», прошли обыски

Владельца «Облкоммунэнерго» Алексея Боброва доставили в Екатеринбург и задержали. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.

«В Москве проведены обыски по местам жительства и офисов бенефициаров АО «Облкоммунэнерго», АО «ОТСК», — сказали агентству.

Также задержана генеральный директор «Корпорации СТС» Татьяна Черных. Обоих задержали по статье 91 УПК РФ. Сейчас с Бобровым и Черных проводят следственные действия.

До этого сообщалось, что задержали исполняющего обязанности главы «Объединенной теплоснабжающей компании» (дочерняя структура «Облкоммунэнерго») Артема Носкова и бывшего руководителя компании Антона Боликова по делу о хищении бюджетных средств, связанному с концессионными соглашениями.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых заявил агентству, что комментировать ситуацию преждевременно. По его словам, к этой теме вернутся после появления итогов разбирательства. В самой компании ситуацию также не комментируют.

Ранее в Санкт-Петербурге арестовали куратора строительства кадетского корпуса в Петергофе.