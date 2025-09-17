На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Во ФСИН сообщили о росте популярности товаров, производимых в «Черном дельфине»

ФСИН: колония «Черный дельфин» увеличила продажи собственной продукции
true
true
true
close
Bragapictures/Shutterstock/FOTODOM

Исправительная колония особого режима «Черный дельфин», в которой содержатся приговоренные к пожизненному лишению свободы особо опасные преступники, увеличила реализацию товаров собственного производства. Об этом сообщает Управление ФСИН по Оренбургской области.

Выпускаемая колонией продукция востребована у покупателей. Поэтому в прошлом году за счет дохода от продажи товаров была проведена реконструкция здания функционирующего при «Черном дельфине» магазина», после которой его площадь увеличилась до 228 квадратных метров.

В 2024 году через магазин было продано товаров собственного производства на сумму свыше 11 млн. рублей. За восемь месяцев нынешнего года объем продаж уже превысил 11, 4 млн. рублей.

В настоящее время в колонии производятся и продаются швейные и столярные изделия, продукты питания. Особой популярностью у покупателей пользуются изготовленные заключенными сувениры: раскрашенные вручную фигурки из хлебного мякиша, нарды, шахматы, декоративные шкатулки.

18 июня сообщалось, как устроена исправительная колония «Черный дельфин». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, во сколько обходится содержание российских заключенных.

