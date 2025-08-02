Следствие проверит «Масяню»

СК начал проверку эпизода «Масяни» о превращении россиян в собак

Следственный комитет России начал проверку одного из эпизодов мультипликационного сериала «Масяня». Об этом сообщает RT со ссылкой на общественников из движения «Зов народа».

Общественники предоставили изданию копию ответа ведомства на жалобу на эпизод, в котором персонаж предлагает ставить эксперименты над россиянами и превращать их в собак.

В числе возможных нарушений перечислены фейки об армии, разжигание вражды и оправдание терроризма.

Создателя «Масяни» Олега Куваева (признан в РФ иностранным агентом) до этого признали иноагентом за сбор денег для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

18 октября 2022 года следователи СК в Санкт-Петербурге возбудили в отношении Куваева уголовное дело о публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства. После этого его объявили в розыск.

В настоящее время 58-летний мультипликатор проживает в Израиле.

Ранее Артемий Лебедев прокомментировал заочный арест Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом).